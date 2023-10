„Ich habe bemerkt, dass mein Hintern etwas von seiner früheren Form verloren hat“, erklärt Danni Büchner auf RTL-Anfrage. Denn mit den abgenommenen 15 Kilo sind natürlich auch ihre weiblichen Rundungen verschwunden. „Es wäre schön, wenn ich ihn wieder in seine alte Form bringen könnte“, wünscht sich die Reality-TV-Bekanntheit.

Doch das ist nicht so einfach. Schließlich fühlt sie sich mit ihrer „aktuellen Figur“ eigentlich wohl. Deshalb kommt es für die 45-Jährige auch nicht in Frage, sich wieder ein paar Kilo mehr auf die Rippen zu futtern. Aber da gäbe es ja noch eine Möglichkeit… „Vielleicht sollte ich mal Sport ausprobieren – haha!“, scherzt sie ironisch. Das klingt jedoch nicht so, als wäre das eine realistische Option für Danni.

Doch auch wenn dem „Goodbye Deutschland“-Star ihre Rundungen wichtig sind, weiß sie auch, dass sie ohne Sport Abstriche machen muss: „Eine weibliche Silhouette ist mir wichtig, denn sie trägt wesentlich zu meinem eigenen Wohlbefinden bei. Aber wie das Sprichwort sagt: 'Man kann eben nicht alles haben.’“ Und manchmal ist das leider die Wahrheit.