Nach Angststörung bei AWZ appelliert Stefan Bockelmann an Betroffene: Sucht Euch Hilfe!

Auch in einer täglichen Serie ist die Welt nicht immer rosarot. Das beweist jetzt wohl auch die neueste Story rund um Rolle Henning, der von Stefan Bockelmann gespielt wird. Nachdem er seine Frau vor vielen Jahren an Krebs verloren hat, leidet Henning an einer heftigen Angststörung, die jetzt wieder auf kommt. Der Grund: Freundin Daniela liegt im Krankenhaus und muss dort nach einem Stromschlag um ihr Leben kämpfen. „Dass er die Erfahrung gemacht hat, dass er das von jetzt auf gleich verlieren könnte, das würde er ein zweites Mal nicht mehr verkraften“, so Stefan Bockelmann.