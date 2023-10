Muss Heidi Klum für ihr Halloween-Kostüm Straßen sperren lassen?

Kann Heidi Klum (50) ihr Halloween-Kostüm aus dem vergangenen Jahr übertreffen? Das Model überraschte 2022 als überlebensgroßer Wurm, Ehemann Tom Kaulitz (34) als Fischer. Doch offenbar will die Königin der Halloween-Kostüme dieses Jahr noch einen draufsetzen, wenn sie am 31. Oktober wieder zu ihrer berühmten Halloween-Party in New York City lädt.