Die Polizei nimmt die Suche nach Emily Hofmann sehr ernst. Durch eine richterliche Genehmigung können nun die Handydaten der vermissten 13-Jährigen ausgewertet werden. Ob sich dadurch neue Hinweise ergeben, bleibt abzuwarten. Das Handy der Schülerin ist sein Donnerstag jedoch ausgeschaltet – eine Ortung ist deshalb derzeit nicht möglich.

Zuletzt gesehen wurde Emily am 30. November – an diesem Tag fuhr sie gemeinsam mit einer Freundin von Lengsfeld nach Mühlhausen. Dort stieg sie aus dem Bus aus, verabschiedete sich am Bahnhof Mühlhausen gegen 14:30 Uhr von ihrer Freundin, wie Polizeisprecher Patrick Martin bereits im RTL-Interview erzählte. So wird die Vermisste beschrieben:

- 163 cm groß,

- schlanke Statur

- dunkelblonde, schulterlange Haare

- bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, blauen Jeans und schwarzen Stiefeln

Hinweise zum Verbleib des Mädchens nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Telefonnummer 03601 4510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (ibü)