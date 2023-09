Ein Containerdorf für 80 Flüchtlinge, das ist der aktuelle Aufreger bei Eltern In Monheim am Rhein (Kreis Mettmann). Die sind sauer auf ihren Bürgermeister, Daniel Zimmermann (PETO). Denn er will 80 Flüchtlinge in einem Containerdorf auf einem Schulgelände unterbringen. Heute vor genau einer Woche gab es eine Bürgerfragestunde in der Stadtratssitzung.