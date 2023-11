„Mitgehangen, mitgefangen!“ Sophia Thomalla über ihre haarige Wette mit Alexander Zverev

Wettschulden sind Ehrenschulden.

Moderatorin Sophia Thomalla (34) scheint ihre helle Freude an dieser kleinen Wette zu haben, die sie da mit ihrem Freund hat. Die Haare von Tennisstar Alexander Zverev (26) wachsen und wachsen und wachsen. Und über diesbezügliche Beschwerden seinerseits, kann die „Are You The One“-Moderatorin nur lachen. „Sind ja nicht in Wunschhausen!“, feixt sie in unserem Video und klärt uns über den Stand der Dinge in dieser Angelegenheit auf.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!