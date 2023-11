Als er in seiner Instagram-Story eine Fragerunde startet, interessiert die Community eine Sache brennend. „Was ist mit dir und Yeliz“, hakt jemand direkt nach. „Natürlich die meist gestellte Frage“, beginnt Yasin seine Antwort.

Keine große Überraschung – denn er und Yeliz Koc sorgen in den vergangenen Wochen selbst dafür, dass die Gerüchteküche fast überkocht! Denn die beiden scheinen unzertrennlich zu sein. Und das, obwohl er eigentlich in München und sie in Hannover lebt.

Aber zurück zu Yasin, der uns ja noch eine Antwort schuldig ist! „Stand jetzt: Ich vermisse sie“, erklärt er. Ob als gute Freundin oder potenzielle Partnerin? Das behält er an dieser Stelle für sich. Fest steht aber, dass er noch ein Weilchen ohne Yeliz zurechtkommen muss. Denn sie ist Teil der diesjährigen „Promi Big Brother“-Staffel.

