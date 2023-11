„Lieblingsfrauen“ heißt der Podcast von Susan Sideropoulos, in dem jetzt Mimi Fiedler zu Gast ist. Dabei fragt Susan ihre Kollegen direkt zu Beginn, wie es ihr aktuell geht. Sie antwortet: „Ich habe mich von meinem Ehemann getrennt. Ich sitze hier und mache diesen Podcast mit dir in einer Airbnb-Wohnung in meiner alten Heimat in Kronberg. Der Vermieter hat es wahrscheinlich aus der Zeitung erfahren, warum ich eigentlich hier bin. Und natürlich würde ich die Gründe, die ja auch einfach uns gehören, niemals im Außen teilen.“

Ein Versprechen, welches Mimi dann doch ein bisschen relativiert, denn in ihrer vierjährigen Ehe hat sie mit ihrem Mann schwere Zeiten durchgemacht – ihre Alkoholsucht. „Ich habe mich natürlich mit dem Nüchtern werden und mit dem Weg, den ich da gegangen bin, so extrem und so schnell entwickelt. Ich bin auch so kompromisslos in manchen Dingen geworden.“