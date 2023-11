Sie sei „unendlich traurig“ und ihr Herz habe sich lange geweigert, zu akzeptieren, was ihr Verstand schon wusste, schreibt die ehemalige „Nachtschwestern“-Schauspielerin. Doch nun habe sie den Kurs ihrer Geschichte akzeptiert und fühle, „dass alles richtig ist“. Sie bereue nichts und würde alles genau so nochmal machen: „Ich habe in unserer Ehe unzählige Wunder erlebt, große und kleine, in vielerlei Hinsicht. Dass ich noch lebe, ist eines davon. Deswegen richte ich mein Augenmerk in Dankbarkeit ausschließlich auf das Gute, das wir hatten. Und davon hatten wir viel.“

Mimi, die trockene Alkoholikerin ist, schreibt, dass sie froh ist, „trotz aller Widrigkeiten“ nüchtern geblieben zu sein.

Laut Bericht der Bild-Zeitung soll Otto Steiner seine Noch-Ehefrau betrogen haben.Ob das stimmt? Unklar! Mimi hat sich zu diesen Gerüchten bislang nicht geäußert. (csp)