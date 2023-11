Millionenkoffer von Joko und Klaas ist gefunden und geknackt

Ein Gerüstbauer aus Bobritzsch-Hilbersdorf in Sachsen ist jetzt Millionär!

Der Millionenkoffer von Joko und Klaas geht an den 33-jährigen Tobias war am Dienstagabend der Erste am Ort der zusammengesetzten Geo-Koordinaten. ProSieben übertrug die Aktion live.