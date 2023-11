Michelle Hunziker scheint aktuell jede freie Minute mit Alessandro Carollo zu verbringen. Die Moderatorin und der Promi-Osteopath sind gerade am Luganersee unterwegs. Neben einem Ausflug in einen Windkanal stand für die zwei auch eine Bootsfahrt an – inklusive leidenschaftlichem Kuss.

Tatsächlich soll Michelle den Motorradliebhaber schon eine ganze Weile daten. Um genau zu sein, hat es angeblich schon vor rund einem Jahr gefunkt. Kurz zuvor hatte die 46-Jährige den ersten „Dr. Love“ – Giovanni Angiolini – an der Angel. Doch das ist mittlerweile mehr als Geschichte. Und mit Alessandro scheint es ja auch ziemlich gut zu laufen… (dga)