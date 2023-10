International bekannt wurde Chiarello unter anderem aufgrund seiner Teilnahme an dem Kochformat „Top Chef“ und dem Ableger „Top Chef Masters“. Für seine eigene Kochshow „Easy Entertaining with Michael Chiarello“ wurde er 2003 und 2006 mit insgesamt drei Emmy-Awards ausgezeichnet. Berühmt war der Koch für seine italienisch beeinflusste südkalifornische Küche.

Lese-Tipp: Was passiert bei einem anaphylaktischen Schock?

In der Mitteilung zum Tode Chiarellos kommt auch seine Familie zu Wort. „Wir bedauern den Verlust unseres geliebten Patriarchen Michael zutiefst.“ Seine kulinarische Brillanz, seine grenzenlose Kreativität und sein unerschütterliches Engagement für die Familie seien der Kern seines Wesens gewesen. Chiarello habe durch seine Freude an gemeinsamen Mahlzeiten Menschen zusammengebracht und bleibende Erinnerungen am Tisch geschaffen.