Von Einer, die auszog, um sich auszuziehen … Micaela Schäfer hat Nacktsein zu ihrer Kernkompetenz ernannt und ist damit seit vielen Jahren mega erfolgreich. 2006 wollte sie noch „Germany’s next Topmodel“ werden, aber statt bei Fotoshootings oder auf dem Runway tolle Klamotten vorzuführen, zog Micaela diese lieber in Reality-Formaten aus – und wurde berühmt damit.

Sie selbst bezeichnet sich im RTL-Interview als C-Promi – und hat keine Probleme damit. Im Gegenteil. „Ich genieße diese Freiheit. Ich kann sagen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Ich muss nicht Angst haben, dass ich dann gleich meinen Werbevertrag verliere oder aus einer Sendung rausgeschmissen werden. Ich kann einfach wirklich frei sein! Und das ist einfach ganz toll.“