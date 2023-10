Morgen startet die Messe „Spiel“ in Essen. Fast 1.000 Aussteller aus mehr als 50 Ländern zeigen neue Gesellschaftsspiele.

Auf der größten Publikumsmesse für Gesellschaftsspiele ist der Themenschwerpunkt in diesem Jahr: Umwelt und Nachhaltigkeit. Der Spielemarkt hat sich nach Angaben aus der Branche in diesem Jahr positiv entwickelt. Von Januar bis August 2023 sei der Umsatz für Gesellschafts-, Brett- und Kartenspiele sowie Puzzles erneut geklettert. So der Verband Spieleverlage.