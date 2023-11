Über seinen plötzlichen Tod zu sprechen, helfe ihr, damit klarzukommen, gesteht Athenna Crosby im Interview mit RTL. Sie seien kein Liebespaar gewesen, hält sie weiter fest. Und doch: Während die Welt nach der traurigen Nachricht von Matthew Perrys Ableben unter Schock steht, fühle es sich auch für die junge Frau unwirklich an.

Crosby habe den „Friends“-Star erst diesen Herbst über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. „Das Mittagessen an jenem Freitag zuvor war das erste mit ihm. Es war die längste Unterhaltung, die ich je mit ihm geführt habe.“ Am Samstagnachmittag (28. Oktober) wurde der Schauspiel-Star tot in seinem Pool aufgefunden. Es sei verrückt, erzählt sie, „dass dies eine seiner letzten Mahlzeiten war.“ Als sie am Tag darauf über die Medien von Matthew Perrys Tod gehört habe, sei sie fassungslos gewesen. „Es gab keinerlei Anzeichen, dass etwas mit ihm nicht stimmte“, erinnert sich die 25-Jährige.