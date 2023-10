Matthew McConaughey wehrt sich gegen Stalkerin

Matthew McConaughey (53) wird seit einiger Zeit offenbar immer wieder von einer Frau belästigt. Nun hat der Hollywood-Star eine einstweilige Verfügung gegen die mutmaßliche Stalkerin erwirkt. Die Frau darf ihm nun fünf Jahre lang nicht näher kommen. Das berichtet das US-Klatschportal "TMZ". Demnach gewährte ein Richter die Verfügung am Donnerstag (19. Oktober). Die Frau war bei der Gerichtsverhandlung nicht anwesend und hatte um eine Verschiebung gebeten. Das lehnte der Richter jedoch ab.

Zuletzt war die mutmaßliche Stalkerin im September 2023 bei einer Buchveranstaltung des Schauspielers aufgetaucht. Bereits seit April 2022 soll die Frau McConaughey mit "verrückten Briefen, E-Mails und belanglosen Gerichtsverfahren" bombardieren, um dem Schauspieler näherzukommen, wie "TMZ" aus Gerichtsdokumenten zitiert. Die Frau soll dem Bericht zufolge denken, dass sie in einer Beziehung mit McConaughey sei.

Laut aus den Gerichtsdokumenten stammenden Aussagen des Schauspieler eskalierte die Situation vergangenen Monat, als er herausfand, dass die Frau ein Ticket zu einem Event in Los Angeles gekauft hatte, bei dem McConaughey sein neues Kinderbuch "Just Because" vorstellte. Weil er wusste, dass bei dem Event Kinder und Familien anwesend sein würden, entschloss er sich schließlich, eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Die mutmaßliche Stalkerin sei bei dem Event dann auch erschienen, wurde aber schleunigst von Polizisten abgeführt.

spot on news