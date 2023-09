Krasser Kontrast: Massimo Sinato und seine Frau Rebecca Mir ganz in Weiß.

Hinter dem Selfie in Rockstar-Manier steckt „ Let’s Dance“-Star Massimo Sinató! Der 42-jährige Profitänzer experimentiert gerne mit seinem Style herum. Häufig trägt er seine Mähne in einem strengen Dutt, seltener lässt er sie – wie auf dem aktuellen Schnappschuss – ungebändigt. In Kombination mit seinem rockigen Outfit wird der Mann von Moderatorin Rebecca Mir (31) zu einem absoluten Hingucker.