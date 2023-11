Martin Rütter enthüllt erschütternde Details über seine Kindheit

Deutschlands Hundetrainer Nummer eins, Martin Rütter, ist weit mehr als nur ein Experte in Sachen Vierbeiner. Er zählt zu den bekanntesten Entertainern des Landes und besitzt eine spezielle Fähigkeit, die über sein Fachwissen hinausgeht: das Lesen von Menschen. Rütter entwickelte diese Fertigkeit bereits als Kind in Momenten, in denen er sich von seinen Eltern verlassen fühlte. Im Gespräch resümiert er mit harten Worten: "Die haben uns, heute würde man sagen, verwahrlosen lassen. Die haben sich einfach nicht um uns gekümmert." Doch gerade diese schwierige Lebensphase hat ihm dabei geholfen, die Begabung zu erlernen, die ihm heute in seinem Beruf mit Tieren von Nutzen ist. Martin Rütter erklärt: „Sicher bedingt durch meine Kindheit habe ich einen wahnsinnig guten Blick für Menschen. Ich erkenne bei Menschen sofort, mit wem ich es zu tun habe. In Gruppen, wer hat hier welche Aufgabe, wer hat hier eine große Schnauze und das hilft mir in meinem Beruf extrem. Denn als Hundetrainer musst du ein Menschenfreund sein."

Er verbrachte seine Kindheit in Duisburg. Seine Eltern waren als Eltern überfordert, wodurch er früh selbstständig sein musste. Rütter blickt zurück und meint: „Meine Kindheit war ja so, meine Eltern waren nicht gut geeignet als Eltern". Und er fügt hinzu: „Also, das führt dazu, dass meine Schwester direkt mit 18 ausgezogen ist und ich mit 17. Wir waren ganz früh auf uns alleine gestellt.“