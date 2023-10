„Wir gratulieren sehr herzlich zur Hochzeit!“ Ein kleiner Satz, der eine große Reaktion bei Marc Terenzi auslöst. Schauspielerin und Körpersprache-Expertin Yvonne de Bark hat sich unser Interview mit ihm und Verena Kerth bei der „Season Of The Witch“-Halloweenparty in Zürich ganz genau angesehen. Und ihr fällt sofort auf, wie sich Marc bei diesem Satz panisch zu Verena dreht und signalisiert: „Verena, hilf mir! Sag was dazu.“

Ein gewisses Unbehagen, das Marc offenbar beim Thema Hochzeit verspürt, kommt nicht von ungefähr. Schließlich ließen er und Verena ihre Instagram-Follower und diverse Medien zuletzt im Glauben, dass sie wirklich und wahrhaftig in Las Vegas geheiratet haben. Brautkleid, Brautstrauß und Ringe inklusive. Aber: Alles Fake, wie sie in unserem Interview auflösen.

