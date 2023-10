Manuel Neuer gibt sein Comeback für den FC Bayern München

„Wenn im Training nichts mehr passiert, dann spielt er. Er freut sich drauf, wir freuen uns drauf“, kündigte Trainer Thomas Tuchel (50) am Freitag an. „Ich spüre seine Vorfreude und spüre seine ganze Klasse. Er hat eine riesige Erfahrung, er genießt das gerade. Da wird mit Sicherheit ein gewisses Maß an Nervosität dazukommen, ein Kribbeln. Ich bin sicher, dass er ganz schnell in den Rhythmus kommt.“ Mehr als zehn Monate oder insgesamt 324 Tage musste der Torwart auf diesen Moment warten.

Eine schlimme Horror-Verletzung zwang Neuer zum Zusehen: Im Anschluss an das WM-Turnier 2022 in Katar hatte er sich bei einer Ski-Tour Schien- und Wadenbein am rechten Unterschenkel gebrochen. Seitdem arbeitete er an seinem Comeback – und erlitt immer wieder Rückschläge. Die geplante Rückkehr in der Sommer-Vorbereitung musste oft verschoben werden.