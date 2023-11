Härtetest für DFB-Elf live bei RTL

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereitet sich am Samstag (18. November/20.45 Uhr live bei RTL und RTL+) mit einem Testspiel gegen die Türkei auf die Heim-EM 2024 vor. In seinem dritten Spiel als Bundestrainer möchte Julian Nagelsmann nach dem 3:1-Sieg gegen die USA und dem Unentschieden gegen Mexiko (2:2) weiter ungeschlagen bleiben - und wichtige neue Erkenntnisse für das Turnier sammeln. Klappt das? Das seht ihr live bei RTL!



Übrigens: Nur wenige Tage nach dem Türkei-Länderspiel ist die DFB-Elf erneut gefordert. Am Dienstag (21. November/20.45 Uhr im ZDF) gibt es in Wien ein Duell gegen Österreich.