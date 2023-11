Lisha ist nämlich unter die Sängerinenn gegangen. Ihre erste Single trägt den Namen „Tränen“. Vor der Veröffentlichung am 10. November teilt die 37-Jährige dazu eine Vorab-Hörprobe inklusive Einblick in das dazugehörige Video bei Instagram.

„Ihr erlebt Lisha, komplett ungefiltert und ehrlich“, verspricht die 37-Jährige. Ihre Musik hat Lisha offenbar schon länger in der Schublade liegen. Jahrelang habe sie es vor sich hergeschoben, mit ihrer Musik an die Öffentlichkeit zu gehen. Sie wollte nicht eine von vielen sein. „Dann wurde mir klar, dass es egal ist, ob ich eine von vielen bin, solange meine Message eine andere ist“, so Lisha.