Es gab also Hoffnung! Und auch in der jüngsten vergangenen Zeit schien es so, als hätte das Promi-Paar die Probleme der Vergangenheit überwunden. Im Mai verkündeten sie voller Stolz die Geburt ihrer Tochter Luna.

Lese-Tipp: Zauberhafte Baby-News von Roman und Lisa Weidenfeller

Und nun, sechs Monate nach den tollen Nachrichten, scheint Roman und Lisa die Wahrheit besonders hart zu treffen. „Wir haben gemeinsam versucht unsere Ehe zu retten, allerdings mussten wir leider feststellen, dass es auf lange Sicht nicht mehr funktioniert. Wir sind beide traurig darüber, dass wir es nicht geschafft haben“, sagt Weidenfeller.

Der ehemalige Keeper von Borussia Dortmund macht aber klar, dass das Ehe-Aus keinen Einfluss auf die gemeinsame Familie haben soll: „Für uns stehen unsere beiden Kinder an erster Stelle. Selbstverständlich werden wir uns als Eltern gemeinsam um deren Wohl kümmern.“ (jma)