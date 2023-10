Lässiges Rückwärts-Einparken mit einer Hand – und dabei den Blick nicht von ihr lassen. „Ich war richtig beeindruckt“, erinnert sich die heutige Ehefrau von Cem Yaygin am 16. Oktober bei „Wer wird Millionär?“ an ihr Kennenlernen zurück. ABER: Hier war mehr Zufall am Werk, als damals gedacht. Er hatte nämlich gar nicht SIE angeschaut, sondern in ein Schaufenster hinter ihr, in dem er den Einpark-Vorgang wie in einem Spiegel kontrollieren konnte. Gefunkt hat es aber trotzdem, auch wenn die Wahrheit erst nach der Hochzeit ans Licht kam..

Bei Günther Jauchs aktuellem Kandidaten hingegen spielte ein etwas anderes Gefährt auf eher ungewöhnliche Weise Amor. Mit einem Einkaufswagen machte Polizist Sven Dormann im Supermarkt nämlich auf sehr nachdrückliche Weise auf sich aufmerksam: Er fuhr der Frau seiner Träume einfach mal eben in die Hacken. Und – was soll man sagen – statt Stress gab’s Liebe. Auch diese Dame ist heute seine Frau.