„Wer wird Millionär?“-Kandidat verblüfft Günther Jauch mit abgefahrener Dating-Geschichte

SO lernen sich Mann und Frau auch nicht alle Tage kennen! Während „Wer wird Millionär?“-Kandidat Cem Yaygin bei Günther Jauch auf dem Stuhl um die Million zockt, hat der Quizmaster eine wichtige Frage – und die geht direkt an Cems Herzdame im Publikum: „Wie verlief das erste Date zwischen Ihnen beiden, gnädige Frau?“, will Jauch wissen. Darauf geht erst mal das große Gestammel los, bis Cem seiner Frau einen Tipp gibt: „Es geht ums Parken.“ Ach ja, da war ja was! Wie Cem seine Liebste mit seinen Einpark-Fähigkeiten um den Finger gewickelt hat, verraten uns die beiden im Video. Doch bei der Story gibt’s auch noch einen Haken ...