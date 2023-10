"Let's Dance": Sie ersetzt Renata Lusin bei der Tour

Darüber hinaus informieren die Verantwortlichen: "Katja Kalugina wird dabei für unsere liebe Renata Lusin einspringen, die aus den schönsten Gründen der Welt nicht dabei sein kann." Fans der Tanzshow wissen, dass damit die Schwangerschaft der Ehefrau von Tanzprofi und Staffelsieger Valentin Lusin (36) gemeint ist.

Dass Renata Lusin (36) nach mehreren Fehlgeburten erneut ein Baby erwartet, hatte der Sender RTL Ende September öffentlich gemacht. Die Profitänzerin war damals im fünften Monat schwanger. Mit Rücksicht darauf hatte sich die Schwangere Anfang Oktober dazu entschieden, nicht an der "Let's Dance"-Tour 2023 teilzunehmen.

Für ihre Tour-Vertretung hat sie nur liebe Worte übrig: "Gaaanz ganz viel Spaß! Ich freue mich für euch. Genießt jede Sekunde. Es ist unvergesslich ", kommentiert Renata den Post.

Ob Katja Kalugina (30) und Paul Lorenz (36) auch in der neuen "Let's Dance"-Staffel mit einem Promi antreten werden, ist indes nicht bekannt. Die Followerinnen und Follower würden es sich aber wünschen, wie der Kommentarspalte zu entnehmen ist. "Kann Katja nächstes Jahr bitte wieder bei 'Let's Dance' dabei sein?", hofft einer. Eine andere schreibt: "Ich liebe den Paul, wäre schön, wenn er wieder regulär dabei sein könnte!"

Zumindest schon mal über das Comeback bei der Tour freut sich Chefjuror Joachim Llambi (59). "Der Mann mit dem Miele C3 comfort ist zurück und die tolle Katja ... Welcome back", kommentiert er.

Katja Kalugina feierte 2012 ihr Debüt in der RTL-Tanzshow. 2014, 2017 und 2019 war sie ebenfalls dabei. Paul Lorenz trat 2015 in der deutschen und 2016 in der österreichischen Version der TV-Sendung an. Die Live-Tour 2023 von "Let's Dance" startet am 7. November in Riesa und endet am 4. Dezember in Mannheim.

spot on news