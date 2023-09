Dass die 36-Jährige noch keinen großen Bauch vor sich herschieben muss, hat einen besonderen Grund, wie Renata schildert: „Der Arzt hat gesagt, dass ich so starke Bauchmuskeln habe, dass man das noch nicht so stark sieht. Es kommt aber dann auf einmal sehr schnell, nur etwas später.“ Dieser Zustand ist auf Renatas Dasein als Profisportlerin zurückzuführen. Und egal ob viel Bauch oder wenig, am wichtigsten ist sowieso die Tatsache, dass es Renata und ihrem ungeborenen Kind rundum gut geht!