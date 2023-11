Isabel Edvardsson wird wieder Mama – und alle sind sie aus dem Häuschen. Vor allem die, die gerade selbst auf Nachwuchs warten, „Wie was – ist es das was ich denke ?!?!?“, kann zum Beispiel Andrzej Cibis’ Frau Victoria schon nach dem ersten Post kaum noch an sich halten. Kollegin Regina Luca geht es da ganz ähnlich: „Waaaaaaas?????? Wie schöööön! HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH“, macht sie ihrer Freude Luft – jede Menge Herzchen inklusive! Die schicken ihr natürlich auch Renata und Valentin Lusin. „Oh. Wie wunderschön. Die Let’s Dance Familie wird größer. Herzlichen Glückwunsch! So so happy für euch!“, schreiben sie dazu.