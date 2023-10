Laura Wontorra: Ihr Hund Milo bedeutet für sie Ruhe und Halt

Die Moderatorin Laura Wontorra (34) zeigt einmal mehr ihr großes Herz für Tiere. Gemeinsam mit dem Tiernahrungshersteller Purina setzt sich Wontorra 2023 bereits zum dritten Mal in Folge für Tierheime und Tiertafeln in ganz Deutschland ein. Im Rahmen der Aktion "Purinahilft" wurden jetzt 100.000 Futternäpfe an Tiere in Not vergeben.