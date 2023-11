Im Juli ist LaFee zum ersten Mal Mama geworden. „Willkommen zu Hause mein Leben“, schrieb sie nach der Geburt ihres Sohnes bei Instagram. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie ihrem Kleinen einen liebevollen Kuss auf den Kopf gibt. Rund vier Monate später gibt es von der Sängerin ein Baby-Update – inklusive neuem Foto.

Das Besondere an diesem Post: Die Sängerin verrät nicht nur den Namen ihres Sonnenscheins, sondern zeigt ihn auch zum ersten Mal auf einem Familienfoto von vorne. Und ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen. „Was ein süßes Wesen… die größte Liebe kann so klein sein“, kommentiert einer ihrer Follower das Foto. „Niedlich der Kleine. Und so ein schöner Name“, schreibt ein weiterer.