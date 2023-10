In der Bundeskunsthalle in Bonn hing plötzlich ein Bild mehr als ursprünglich in dem Museum. Das fiel auf, als eine zu Ende gegangene Ausstellung abgebaut wurde. Die Kuratoren fanden das lustig und baten den Künstler, sich zu melden. „Es gibt keinen Ärger. Ehrenwort“, schrieb die Bundeskunsthalle auf X. Gemeldet hat sich schließlich eine Frau.