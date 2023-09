„Kreuzung frei" heißt das Projekt, mit dem die Hansestadt Falschparkern an den Kragen will. „Um potenzielle Behinderungen von Feuerwehr und Rettungsdienst wirksam zu verhindern", wie es die Verantwortlichen der schleswig-holsteinischen Stadt ausdrücken. Die Messtechnik zum Aufspüren von Parksündern wird einem Bericht des Portals shz.de zufolge bereits an 14 Standorten eingesetzt.

Dabei messen in die Fahrbahn eingebrachte Parksensoren, ob darüber ein Fahrzeug abgestellt worden ist. Falls ja, erhält das Ordnungsamt automatisch eine Information und kann kontrollieren und gegebenenfalls abschleppen. Die Behörden können die Daten rund um die Uhr in Echtzeit abrufen, alles soll datenschutzkonform sein. Die ersten Sensoren waren im Oktober 2022 angebracht worden.

