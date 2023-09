Polizisten sind in der Nähe und befreien das Tier. „Ich sag mal á la Astrid Lindgren „Michel in der Suppenschüssel“ lässt grüßen. So ähnlich muss man es sich auch vorstellen. Behutsam das Glas aufgemacht, dass es in zwei gegangen ist", erklärt Stefan Rusch von der Polizei Siegen-Wittgenstein. Von der Polizeiwache kommt die kleine Katze in ein Tierheim in Siegen. Dort stürzt sie sich sofort auf einen Futternapf. Die Pfleger taufen die Entdeckerin auf den Namen "Alba".