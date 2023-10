Konny Reimann vom Stiefvater verprügelt: „Wir wussten, wenn er reinkommt, gibt’s ‘ne Schelle“ 

Mit 17 wurde Konny Reimann, der den gewalttätigen Erziehungsstil ihm und seinen Geschwistern gegenüber nicht gutheißen konnte, angeblich rausgeschmissen. Doch selbst daraus kann er heute etwas Positives ziehen. „Ich habe früh angefangen, auf eigenen Füßen zu stehen und durchs Leben zu kommen. Und das ist, glaube ich, was mich in der Zukunft so selbstbewusst gemacht hat. Mich kann nichts erschüttern“, gibt sich der TV-Star in unserem Interview kämpferisch.

Sein Selbstvertrauen habe er unter anderem durch Sport wie Kunstturnen oder Karate und später auch durch seine Ausbildung als Maschinenbauer bekommen.