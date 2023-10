Konny und Manuela Reimann: Heiratsantrag an der roten Ampel!

Prompt stellte er seiner Manu die Frage aller Fragen. „Jetzt könnte man sagen, es gibt schönere Orte und romantischere Momente für einen Heiratsantrag, klar. Andere mähen Liebesbekundungen in ein Gerstenfeld und planen das monatelang. Aber das waren trotzdem wir. Konny und Manu. In der Elbchaussee, einer Straße, die uns vertraut war. [...] Wir waren einfach füreinander bestimmt – und bald schon würde das auch auf einem Blatt Papier stehen“, schreibt der gebürtige Hamburger. Und weiter: „Das Wichtigste war: Sie hatte damit nicht gerechnet und sagte trotzdem aus dem Bauch heraus sofort: ‚Ja!‘“

So richtig romantisch habe Manu das nicht empfunden. „Das ist doch nicht romantisch, wenn einem eine Behörde einfach vorschreibt, dass man heiraten muss“, so die 55-Jährige. „Ich muss heute noch ziemlich schmunzeln, wenn ich daran denke. Aber so ist Konny einfach.“

Gewöhnlich kann jeder – das dachte sich das Auswanderer-Paar auch bei der Hochzeit. Die fand nämlich mit den Kindern in Las Vegas statt. „Die Hochzeit selbst war romantisch, wild und fröhlich und trotz der Schlichtheit sehr besonders. Bei der Zeremonie lief Shania Twains „Forever and for Always” und danach ließen wir uns noch mit offenen Fenstern durch das blinkende nächtliche Las Vegas fahren. Es war der 29. Juli 2003. Unsere Herzen waren voller Liebe und Vorfreude auf alles, was da draußen auf uns wartete“, erinnert sich Manuela. (rla)