Königliches Weihnachten: Camilla lädt zum ersten Mal ihre Familie ein

Das Weihnachtsfest bei den britischen Royals wird dieses Jahr ein wenig anders ausfallen als die letzten Jahre: Wie Royal-Experte Chris Ship in einem Artikel für "ITV" schreibt, werden dieses Jahr zum ersten Mal die Kinder und Enkelkinder von Königin Camilla (76) beim traditionellen Weihnachtstreffen der königlichen Familie in Sandringham dabei sein. In dem Bericht zitiert Ship dazu einen Insider, der weiß: "Die Königin hat dieses Jahr ihre Kinder und Enkel eingeladen, was sich von den Vorjahren unterscheidet."