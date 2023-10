In Behandlung ist Roland Dirkorte nicht. Möglich sei nur die "Konfrontationstherapie" als Teil der Verhaltenstherapie. Dabei müsste er zum Beispiel Knöpfe anfassen. Das will der 52-Jährige aber nicht. Wolfgang Elbrecht ist Psychologe in Essen und kennt sich mit Phobien aus:

"Nach einer gewissenhaften, umfangreichen Diagnostik, kann man Verhaltenstherapie anwenden. Es ist hochwirksam und man ist relativ schnell die Symptome los."