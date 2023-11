In der Gugelhupf-Form macht man – nun, was wohl? Gugelhupf natürlich. Aber nicht nur! Denn die Form lässt sich auch hervorragend für Semmelknödel zweckentfremden. Das zeigt Influencerin Gina Kaas auf Instagram. In einem Video, das mittlerweile mehr als fünf Millionen Abrufe hat, teilt sie ihr Rezept für gelingsichere Semmelknödel. Und so geht’s!

