Mal schnell nach Feierabend ein Bier in der Kneipe trinken. In Großstädten gibt es da noch genug Möglichkeiten. Aber gerade in kleineren Städten und vor allem in Dörfern machen immer mehr Kneipen dicht. In einem Stadtteil von Gummersbach hat eine Gruppe Männer zusammen die letzte Kneipe gerettet. Sie hat eine Genossenschaft gegründet. Anfangs waren es neun Männer. Mittlerweile halten 170 Menschen die Kneipe in Dieringhausen am Laufen. Aktiv oder passiv. Jeder aber ehrenamtlich.