Klassenausflug bei GZSZ: Cast besucht Workshop

Normalerweise sieht der Arbeitsalltag der GZSZ-Stars so aus: Sie kommen in die Studios in Babelsberg und drehen neue Folgen. Dabei treffen sie auch meist nur auf die Schauspieler, mit denen sie in der Szene zu tun haben. Umso schöner ist es also, wenn die Kamera mal ausbleibt und der gesamte Cast zusammen unterwegs ist.

In einem zweitätigen Workshop war der komplette Hauptcast in einem Brandenburger Hotel versammelt, um mit einem renommierten Schauspiel-Coach neue Dinge auszuprobieren. GZSZ-Star Josefin Bressel verrät: „Den ersten Tag haben wir alle zusammen in einem Raum gearbeitet und den zweiten Tag haben wir dann auch in Paar-Konstellationen mit dem Coach gearbeitet.“