Kindergrundsicherung: Warum der geplante Zeitpunkt zur Einführung schon jetzt wackelt

Pünktlicher Start? Ausgeschlossen! Das sagt die Bundesagentur für Arbeit, die die Auszahlung umsetzen soll. Die Behörde hält allenfalls einen schrittweisen Einstieg ab Juli 2025 für machbar, erklärt BA-Vorständin Vanessa Ahuja. „Wir können diese große Aufgabe der Kindergrundsicherung stemmen, brauchen dafür aber ab dem Zeitpunkt der Zustimmung durch Bundestag und Bundesrat eine ausreichende Vorlaufzeit", sagte Ahuja.

Derzeit ist noch gar nicht absehbar, wann das Vorhaben Bundestag und Bundesrat passiert. Der Bundestag berät schließlich erst in erster Lesung. Am kommenden Montag findet im Familienausschuss eine Experten-Anhörung statt. In den Ausschüssen wird dann über Änderungen am Gesetzentwurf gerungen.

In der Kindergrundsicherung sollen verschiedene Leistungen wie Kindergeld, Kinderzuschlag und Bürgergeld-Leistungen gebündelt werden. Die Details können Sie hier nachlesen.

Durch größere Übersichtlichkeit und eine zentrale Plattform sollen auch Familien erreicht werden, die bisher nicht wussten, dass ihnen Geld zusteht oder denen die bürokratischen Hürden zu hoch waren.

