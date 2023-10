Kind beleidigt Real-Star Vinicius Junior mit Affengeste

Der Mann sei wegen „fremdenfeindlichen und rassistischen Verhaltens" des Stadions verwiesen und an die Behörden übergeben worden, teilte Sevilla mit. Außerdem sei ihm die Club-Mitgliedschaft entzogen worden.

Vinicius Junior dankte auf X (vormals Twitter) dem Klub für sein schnelles Handeln und wies zugleich auf den Vorfall mit einem Kind hin. „Es ist so traurig, dass es niemanden gibt, der sie aufklären kann. Ich investiere viel in die Bildung in Brasilien, um Bürger mit einer anderen Einstellung auszubilden."