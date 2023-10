„Ich bin sehr stolz, dass ich nie aufgegeben habe. Zum Glück wurde es belohnt“, sagt Behrens, der trotz seiner guten Leistungen über die Nominierung auch überrascht gewesen sei. Sein Empfehlungsschreiben in der laufenden Saison: vier Tore in sieben Bundesliga-Spielen. Kleines Manko: Sein letzter Treffer gelang ihm am 2. Spieltag, als er beim 4:1 in Darmstadt ein Tor erzielte.

Lese-Tipp: Ehrenpräsident des FC Bayern im RTL-Interview: Uli Hoeneß bedauerte Hiobsbotschaft für seinen Neffen

Behrens lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen, ackert weiter fest entschlossen für seinen Traum. Nur eine Sache hat er vor seinem möglichen Debüt im DFB-Dress am Samstag (ab 20.15/live bei RTL) gegen die USA geändert. Kurz vor der Länderspielreise hat Behrens nochmal den Haarschneider angesetzt oder ansetzen lassen. Das Haupthaar trägt er jetzt raspelkurz. Aus Aberglauben? Nein. Die Frisur sei einfach „pflegeleichter“, sagt der kopfballstarke Stürmer auf RTL-Nachfrage.

Tore habe er zwar auch schon mit langen Haaren geköpft. Aber sei es einfach mal wieder Zeit gewesen, „etwas zu verändern“.

Vielleicht hilft die kleine optische Veränderung, die Torflaute zu besiegen. Beim DFB hätte man sicher nichts dagegen. (pol/jg – mit dpa)