Katja Krasavice: „Wir haben sehr viel Schei*e erlebt“

Wir haben Katja Krasavice bei der Weihnachtsparty von Lena Gercke in Berlin getroffen. Passend zum Anlass geht es an dem Abend vor allem um das Fest der Liebe. Dieses Jahr verbringt die 27-Jährige die Feiertage mit ihren Liebsten in ihrem Berliner Penthouse – inklusive großzügiger Geschenke. „Meine Familie ist so, die wollen gar nichts (...) dann gebe ich umso lieber umso mehr“, plaudert sie im Gespräch mit RTL aus.

Doch so harmonisch sah das Weihnachtsfest bei dem Internet-Star wohl nicht immer aus. Katja musste auf harte Weise lernen, dass es nicht immer selbstverständlich ist, die Familie um sich zu haben: „Wir haben sehr viel Schei*e erlebt. Mein Papa war gewalttätig, ich hab meine Brüder verloren.“ Umso mehr möchte sie ihre Mama und den Rest ihrer Familie heute mit ihrem selbst erarbeiteten Reichtum glücklich machen.