RTL-Moderatorin Katja Burkard hat sich mit Hilfe einer App zurück in die 90er versetzen lassen. Ob als Cheerleaderin, Rockerbraut oder Clueless-Version von Alicia Silverstone – die 58-Jährige macht auf jedem Jahrbuch-Foto eine gute Figur. „Ich kann mich nicht erinnern, ob ich in echt wirklich so gut ausgesehen habe, deshalb DANKE Künstliche Intelligenz“, schreibt sie zu den Bildern auf Instagram. Und sie ist lange nicht die Einzige, die bei dem neuen Foto-Trend mitmacht.