Im Schützen schlummert der Wunsch nach spiritueller Erleuchtung, doch seine sehr bodenständige und ungeduldige Art, die sein feuriges Sternzeichen mit sich bringt, verhindert meistens das notwendige Verständnis. Er möchte sofort Antworten auf die großen Fragen des Lebens, anstatt zunächst einmal kleine Aspekte zu durchleuchten und das Leben und das Schicksal nach und nach zu ergründen. Doch das kann er üben. Entspannungsübungen oder eine Reiki-Behandlung könnten ihm dabei helfen, zur nötigen Ruhe zu finden und Blockaden zu lösen. So bringt der Schütze seine Energien in einen gleichmäßigen Fluss und Körper und Seele in Einklang. Damit findet er auch den Schlüssel zu allen Fragen, die er schon immer beantwortet haben wollte.

