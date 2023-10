Auch der Start in die neue Woche war kalt und frostig. Tiefstwerte von bis zu -8 Grad auf der Zugspitze und auch frostige Werte bis in die Niederungen sorgten für das erste Scheiben kratzen der Saison. Vor allem in der Mitte und im Süden war es am Montagmorgen frostig



Auf dem Fichtelberg im Erzgebirge wurde mit vier Zentimetern die höchste Schneedecke am Montagmorgen in Deutschland gemessen. Auf der Zugspitze, dem höchsten Berg Deutschlands mit knapp 3.000 Metern, lagen zwei Zentimeter. Und auch im Sauerland wurden die ersten Schneeschauer gesichtet. Hier blieb der Schnee aber noch nicht länger liegen.



