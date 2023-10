„Schau dir an, was passiert ist“, habe Britney Spears gesagt. Justin Timberlake soll demnach per SMS mit der Sängerin Schluss gemacht haben. Den ganzen Tag über habe der frühere *NSYNC-Sänger versucht, Britney zu erreichen. Timberlake sei „sauer“ gewesen, weil sie ihn mit einem Choreographen betrogen habe. Einen Kuss mit Wade Robson gesteht Britney in ihren Memoiren ein – ansonsten sei sie ihrem Freund aber immer treu geblieben, versichert sie.

Für Justin Timberlake aber scheint das zu viel gewesen zu sein. „Es ist aus“, soll er dem einstigen Popsternchen geschrieben haben. Mit nur drei Wörtchen habe er Britney Spears das Herz gebrochen.

