Es ist nicht die erste pikante Enthüllung, die im Rahmen von Britneys Buchveröffentlichung in Bezug auf Justin Timberlake an die Öffentlichkeit gerät. So erinnert sich die Sängerin in einem Auszug der Memoiren, der dem People-Magazin vorliegt, an den Moment zurück, in dem der N*Sync-Star sie mit 19 zu einer Abtreibung gedrängt haben soll. Diese beschreibt die heute 41-Jährige als „eines der quälendsten Dinge, die ich je in meinem Leben erlebt habe“.

„Ich habe Justin so sehr geliebt. Ich habe immer erwartet, dass wir eines Tages eine Familie gründen würden. Dies wäre nur viel früher gewesen, als ich erwartet hatte“, schreibt Britney Spears weiter. Die Schwangerschaft sei für sie daher „eine Überraschung, aber keine Tragödie“ gewesen.

„Ich bin sicher, die Leute werden mich dafür hassen, aber ich war damit einverstanden, das Baby nicht zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war. Hätte man es mir allein überlassen, hätte ich es nie getan“, erinnert sich die Popikone zurück. Aber Justin sei sich „so sicher gewesen, dass er nicht Vater werden wollte.“ (ean)