Eigentlich schien alles gut zwischen Julian Zietlow und seiner Ex-Freundin Kate zu sein. Noch im Oktober trafen sich die beiden nach ihrer Trennung zu einem Gespräch. Sie gingen wunderbar auseinander. Das verriet Julian damals selbst. Sie hätten zwar immer noch Liebe füreinander übrig, ein Liebescomeback könne man trotzdem ausschließen.

So weit, so gut, also. Wer wünscht sich denn nicht so eine schöne Trennung? Ohne Drama, ohne Wut, ohne Vorwürfe. Offensichtlich haben sich das Julian und Kate gewünscht, doch scheint dieser Wunsch leider nicht in Erfüllung zu gehen. Denn: Julians einstiger bester Freund, Kynam Truong, scheint jetzt mit Kate zusammen zu sein. Das zumindest zeigen Videos, die die zwei posten. Ganz schön harter Tobak.

